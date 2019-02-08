Adıyaman'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi
22 dakika önce
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Adıyaman
'ın Kahta
ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Turgut Özal
Mahallesi'nde yaşayan Benek ailesi, 112 Acil Servis
'i arayarak sobadan sızan gazdan etkilendikleri ihbarında bulundu.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Mehmet Cevher Benek (33), eşi Yıldız (30), çocukları Elif ve Ramazan Benek ambulansla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Benek ailesinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 09:51 Kaynak: AA
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