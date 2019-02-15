Adıyaman'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi
1 saat önce
Adıyaman'da, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Adıyaman
'da, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, İmamağa Mahallesi'nde yaşayan Türkan Özkan, Umut Muhammet Özkan, Kezban Özer ve Huriye
Özer, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.
112 acil servis ekiplerince Adıyaman Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırılan 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:45 Kaynak: AA
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