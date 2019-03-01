Adıyaman'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi
17 dakika önce
Adıyaman'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi, hastaneye kaldırıldı.
Adıyaman'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi, hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Palanlı köyünde yaşayan E.Ç, A.D, M.A.G. ve M.Ç, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırılan 4 kişinin, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 12:20 Kaynak: AA
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