Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 4 Yaralı

Adıyaman'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 4 Yaralı

40 dakika önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından 4 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 4 Yaralı, System.String[]
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından 4 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kahta ilçesi Turgut Özal Mahallesinde ikamet eden Mehmet Cevher B. (33), Yıldız B. (30), Elif Ece B. (5), Ramazan B. (3), sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. Yaşanılan olay sonrası durum 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 4 kişi Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 06:32 Kaynak: İHA

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