Adıyaman'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 4 Yaralı
40 dakika önce
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından 4 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
Adıyaman
'ın Kahta
ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından 4 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Kahta ilçesi Turgut Özal
Mahallesinde ikamet eden Mehmet Cevher B. (33), Yıldız B. (30), Elif Ece B. (5), Ramazan B. (3), sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. Yaşanılan olay sonrası durum 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 4 kişi Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 06:32 Kaynak: İHA
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