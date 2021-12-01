Adıyaman'da karbonmonoksitten zehirlenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince karbonmonoksit gazından zehirlendiklerini tespit ettiği 2 kişi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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