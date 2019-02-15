Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Kardeş Kavgası: 1 Yaralı

Adıyaman'da Kardeş Kavgası: 1 Yaralı

44 dakika önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

Adıyaman'da Kardeş Kavgası: 1 Yaralı, System.String[]
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

İlçeye bağlı Susuz köyünde yaşayan Eyüp Aslan ile kardeşi Halil İbrahim Aslan arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Eyüp Aslan, evde bulunan pompalı tüfekle kardeşi Halil İbrahim Aslan'ı sırtından yaraladı.

112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan ağır yaralı Halil İbrahim Aslan, buradaki müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Jandarma ekiplerinin, olayın ardından evden kaçan Eyüp Aslan'ı yakalama çalışmaları sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 05:54 Kaynak: AA

Susuz, Eyüp Aslan, Kahta, Adıyaman, Güncel
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