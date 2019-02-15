Adıyaman'da Kardeş Kavgası: 1 Yaralı
44 dakika önce
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı.
Adıyaman
'ın Kahta
ilçesinde kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı.
İlçeye bağlı Susuz
köyünde yaşayan Eyüp Aslan
ile kardeşi Halil İbrahim Aslan arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Eyüp Aslan, evde bulunan pompalı tüfekle kardeşi Halil İbrahim Aslan'ı sırtından yaraladı.
112 Acil Servis
ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan ağır yaralı Halil İbrahim Aslan, buradaki müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Jandarma
ekiplerinin, olayın ardından evden kaçan Eyüp Aslan'ı yakalama çalışmaları sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 05:54 Kaynak: AA
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