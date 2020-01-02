Adıyaman'da kardeşler arasında arazi anlaşmazlığı kavgası: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman'da kardeşler arasında arazi anlaşmazlığı kavgası: 3 yaralı - Son Dakika

Adıyaman'da kardeşler arasında arazi anlaşmazlığı kavgası: 3 yaralı

6 saat önce

Adıyaman'da kardeşler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'da kardeşler arasında arazi anlaşmazlığı kavgası: 3 yaralı, System.String[]

Adıyaman'da kardeşler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı İndere köyünde Mahmut, Veysel, Ramazan K. kardeşler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen ve pompalı tüfek ile bıçağın kullanıldığı kavgada, Mahmut, Veysel, Ramazan K. yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan jandarma ekipleri, hastane önünde güvenlik önlemi aldı.

Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 04:52 Kaynak: AA
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