Adıyaman'da kardeşler arasında kavga: 5 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman'da kardeşler arasında kavga: 5 yaralı - Son Dakika

Adıyaman'da kardeşler arasında kavga: 5 yaralı

6 saat önce

Adıyaman'da kardeşler arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.

Adıyaman'da kardeşler arasında kavga: 5 yaralı, System.String[]

Adıyaman'da kardeşler arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Merkez Örenli Mahallesi'nde kardeş oldukları öğrenilen beş kişi arasında miras nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kardeşler birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı.

Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 5 kardeş, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 03:20 Kaynak: AA
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