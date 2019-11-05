Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da kardeşler arasında silahlı kavga: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Adıyaman'da kardeşler arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Adıyaman'da kardeşler arasında silahlı kavga: 2 yaralı

7 saat önce

Adıyaman'ın Besni ilçesinde kardeşler arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da kardeşler arasında silahlı kavga: 2 yaralı, System.String[]

Adıyaman'ın Besni ilçesinde kardeşler arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Suvarlı beldesinde S.D. ve kardeşleri D.D. ile A.Ö. arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı.


Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.D. yanında bulundurduğu av tüfeği ile D.D. ve A.Ö'yü vücutlarının çeşitli yerlerinden yaraladı.


112 Acil Servis ekiplerince Besni Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili S.D. gözaltına alındı.

Adıyaman, Suvarlı, Besni, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 06:12 Kaynak: AA
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