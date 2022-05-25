Adıyaman'da karısını pompalı tüfekle yaralayan sanığa 17 yıl hapis

Adıyaman'da karısını pompalı tüfekle ağır yaralayan sanık, 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, tutuklu sanık Mesut E, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanığın avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını tekrar ederek, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

Mahkeme heyeti, son savunmaların ardından kararını açıkladı.

Heyet, tutuklu sanığa "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 17 yıl hapis cezası verdi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde şiddetli geçimsizlik yaşayan Ayten E. ile Mesut E. arasında 21 Ekim 2021'de tartışma yaşanmış, karısını pompalı tüfekle yaraladıktan sonra kaçan koca, polis ekiplerince yakalanmıştı.