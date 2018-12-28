Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Karla Kaplı Yollar Açılıyor

Adıyaman'da Karla Kaplı Yollar Açılıyor

1 saat önce

Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle kapanan 90'ın üzerindeki yerleşim biriminde İl Özel İdare ekiplerinin yol açma çalışmaları sürüyor.

Adıyaman'da Karla Kaplı Yollar Açılıyor, System.String[]
Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle kapanan 90'ın üzerindeki yerleşim biriminde İl Özel İdare ekiplerinin yol açma çalışmaları sürüyor.

Adıyaman'ın rakımı yüksek yerlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bir çok köy ile ulaşım kesildi. Merkez, Çelikhan, Gerger, Sincik, Tut ve Kahta ilçesindeki yaklaşık 90 yerleşim birimiyle irtibat kesildi. Kar kalınlığının 30 santimi geçtiği bölgelerde ulaşım sağlanamıyor. Kırsal bölgelerde ulaşımın sağlanamadığı yerleşim yerlerine ulaşım sağlamak için İl Özel İdare'ye ait iş makineleri çalışıyor. Adıyaman genelinde 37 iş makinesiyle yol açma çalışmaları sürüyor.

Adıyaman İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, ekiplerin kışa hazırlık yaptığını dile getirerek, "Önceki gün kapanan 70 köyümüz aynı gün akşama kadar açıldı. Yine bu gün kapanan köy yollarında çalışmalarımız sürüyor. Her ilçemizde iki greyder, iki kepçe, iki dozer çalışıyor. Şuan kapalı olan toplam 90 yerleşim birimimizin kapalı olan yolları ekiplerimiz tarafından açılıyor. Ekiplerimiz gece gündüz çalışıyor. Vatandaşımızın mağdur olmaması için il özel idare ekiplerimiz tüm çabayı gösteriyor. Kışa girmeden önce olası sıkıntılara karşı önlemimizi almıştık. Aldığımız bu önlemler ile vatandaşımızın mağdur olmasının önüne geçiyoruz" dedi.

Köylü vatandaşlar ise kapanan yolları açtıkları için il özel idare ekiplerine teşekkür etti. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 03:00 Kaynak: İHA

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