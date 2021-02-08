Adıyaman'da karlı dağlara yem bıraktı - Son Dakika

Adıyaman'da İnsani Yardım Vakfı (İHH) arama kurtarma ekipleri, karlı dağlarda beslenme güçlüğü yaşanmaması için yaban hayvanlarına yem bıraktı.
İHH arama kurtarma ekipleri, Çelikhan ilçesi Mezar Dağı bölgesindeki yaban hayatı 13 kişilik ekiple çalışma başlattı.
Bu kapsamda dağlara saman balyası, kuru ekmek ve yeşillik götüren ekipler, kar yağışı nedeniyle yaban hayatının yem bulmakta sıkıntı yaşadıklarını kaydetti.
Kaynak: AA
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