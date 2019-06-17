Adıyaman'da kavga: 1 yaralı
1 saat önce
Adıyaman'da kavga: 1 yaralıADIYAMAN'da, aralarında husumet bulunan iki kişi arasında çıkan ve tabancaların kullanıldığı kavgada F.D. bacağına isabet eden mermi ile yaralandı.
Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 06:42 Kaynak: DHA
'da kavga
: 1 yaralı
ADIYAMAN'da, aralarında husumet bulunan iki kişi arasında çıkan ve tabancaların kullanıldığı kavgada F.D. bacağına isabet eden mermi ile yaralandı.
Kavga, akşam saatlerinde Varlık Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında daha önce husumet olduğu öne sürülen F. D. ile İ.S., yolda karşılaştı. İkili arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada İ.S., yanındaki tabanca ile F.D.'yi bacağından vurarak kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan F.D. kavgayı görenlerin çağırdığı ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan F.D'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis
kavga sonrası olay yerinden kaçan İ.S.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Servis şoförü, "Kediyi ezdin" diyen genç kadına kabusu yaşattı!
İstanbul'da Rus ve Gürcüler sokak ortasında çatıştı
Ürküten nükleer yarışı! Ateşlemeye hazır 2 bin silah var
Mursi'nin oğlundan ilk açıklama: Babam! Allah'ın huzurunda buluşacağız