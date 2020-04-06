Adıyaman'da kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hocaömer Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirine taş ve sopalarla saldırdı.

Kavgada ismi öğrenilemeyen bir kişi darbedilerek yaralandı.

Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.