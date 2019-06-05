Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da kavga: 1 yaralı, 6 gözaltı
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Adıyaman'da kavga: 1 yaralı, 6 gözaltı

41 dakika önce

ADIYAMAN'da, iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı, 6 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'da kavga: 1 yaralı, 6 gözaltı, System.String[]
ADIYAMAN'da, iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı, 6 kişi gözaltına alındı.
Kavga, akşam saatlerinde Eskisaray Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzeri iki grup tekme tokat kavgaya tutuştu. Kavgayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Olay yerine gelen polis, taraflara biber gazıyla müdehale ederek kavgayı sonlandırdı. Çıkan kavgada yaralanan M.T., ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Polis, kavgaya karıştığını belirlediği 6 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.


- Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 12:16 Kaynak: DHA
Polis, kavga, Adıyaman, Güncel
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