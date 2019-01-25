Adıyaman'da Kavga: 2 Yaralı

Adıyaman'da iki aile arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da iki aile arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Bahçecik Mahallesi TOKİ konutlarında Taşar ve Diler aileleri arasında çocuk meselesi yüzünden tartışma çıktı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Bekir Taşar (27) ve Halil İbrahim Diler (32) yaralandı.



112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Olayın ardından soruşturma başlatan polis, kavgaya karışan 3 kişiyi gözaltına aldı.

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