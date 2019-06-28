Adıyaman'da kavga: 2 yaralı
18 dakika önce
Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.
Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 06:51 Kaynak: AA
'da iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı. Karapınar
Mahallesi'ndeki bir düğün salonu yakınlarında iki grup arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda Şahin B, bıçakla Faik B'yi bacağından yaraladı. Mehmet B. ise darp sonucu yaralandı.
Olayın ardından gözaltına alınan Mehmet B. ile Şahin B, mahkemece tutuklandı.
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