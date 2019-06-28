Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da kavga: 2 yaralı
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Adıyaman'da kavga: 2 yaralı

18 dakika önce

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da kavga: 2 yaralı, System.String[]
Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.
Karapınar Mahallesi'ndeki bir düğün salonu yakınlarında iki grup arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda Şahin B, bıçakla Faik B'yi bacağından yaraladı. Mehmet B. ise darp sonucu yaralandı.
Olayın ardından gözaltına alınan Mehmet B. ile Şahin B, mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 06:51 Kaynak: AA
Karapınar, Adıyaman, Güncel
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