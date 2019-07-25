Adıyaman'da kavga: 2 yaralı
1 saat önce
Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.
Adıyaman Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 08:45 Kaynak: İHA
'da iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Adliyesi yakınlarında iki grup arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada B.G. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi darp neticesi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis
ekipleri, kavgaya karışan ve olay yerinden kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Genç kadını "müstehcen fotoğraf" şantajı mı ölüme sürükledi? Sürekli tehdit ettiği eski karısını sokak ortasında öldürüp intihar etti! Gençlerin hız tutkusu faciayla bitti! Ceza kesen polise vatandaştan tuhaf tepki: Bayram harçlığı mı çıkarıyorsunuz?