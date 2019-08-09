Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da kavga: 2 yaralı
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Adıyaman'da kavga: 2 yaralı

1 saat önce

Adıyaman'da iki aile arasında çıkan kavgada 2 kişi darp sonucu yaralandı.

Adıyaman'da kavga: 2 yaralı, System.String[]
Adıyaman'da iki aile arasında çıkan kavgada 2 kişi darp sonucu yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Alitaşı Mahallesi'nde iki aile arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.Ö. ile V.K. yumruk darbeleri sonucu yaralandı.
Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
112 Acil Servis ekiplerince kentteki özel hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bu arada olaya karıştığı ileri sürülen 2 kişi gözaltına alındı.
Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 10:42 Kaynak: AA
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