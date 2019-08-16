Adıyaman'da kavga: 2 yaralı
19 dakika önce
Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.
Adıyaman Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 01:41 Kaynak: AA
'da iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yeni Sanayi Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine sopalarla saldırdı. Kavgada baba ve oğul oldukları öğrenilen M.G. ile A.R.G. yaralandı.
112 Acil Servis
ekiplerince kentteki özel hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis
ekiplerince kavgaya karıştıkları ileri sürülen H.K. ile R.K. gözaltına alındı.
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