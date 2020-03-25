Adıyaman'da kavga: 2 yaralı - Son Dakika

Adıyaman'da kavga: 2 yaralı
6 saat önce
Adıyaman'da kavga: 2 yaralıADIYAMAN'da iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.
Adıyaman'da kavga: 2 yaralı
ADIYAMAN'da iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.
Olay, dün gece saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Onur Çakmak ile Mehmet Çakmak aldıkları darbelerle yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis, kavga sonrası kaçan şüphelilerin kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 10:20 Kaynak: DHA
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