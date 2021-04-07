ADIYAMAN'DA KAVGA: 2 YARALI, 2 GÖZALTI - Son Dakika

ADIYAMAN'DA KAVGA: 2 YARALI, 2 GÖZALTI
07.04.2021 15:40
ADIYAMAN'da, iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı.
ADIYAMAN'da, iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı.
Kavga, öğleden sonra Turgut Reis Mahallesi'nde meydana geldi. Yolda karşılaşan husumetli iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar tekme tokat birbirine girerken, çevredekiler polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, araya girerek kavgayı sonlandırdı. Kavgada yaralanan M.G. ve E.G., ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Kavgaya karıştığı belirlenen 2 kişi ise polislerce gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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