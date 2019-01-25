Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Kavga: 2 Yaralı, 3 Gözaltı

Adıyaman'da Kavga: 2 Yaralı, 3 Gözaltı

5 dakika önce

Adıyaman'da aileler arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralanırken, 3 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'da Kavga: 2 Yaralı, 3 Gözaltı, System.String[]
Adıyaman'da aileler arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralanırken, 3 kişi gözaltına alındı.

Kavga, Bahçecik Mahallesi TOKİ Konutlarında meydana geldi. Çocuklar arasında başlayan kavgaya aileler karışınca ortalık karıştı. Taş ve sopalarla kavga eden aile fertlerini ayırmakta olay yerine giden polis ekipleri güçlük çekti. Çok sayıda polis ekibi olay yerine takviye olarak çağrıldı.

Kavgada Bekir T. ve Halil İbrahim D. taş ve sopalarla yaralandı. Olayla ilgili polis ekipleri kavgaya karışan 3 kişiyi gözaltına aldı. Yaralılar ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kavga ile ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:19 Kaynak: İHA

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