Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Kavga: 5 Yaralı

Adıyaman'da Kavga: 5 Yaralı

18 dakika önce

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

Adıyaman'da Kavga: 5 Yaralı, System.String[]
Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Koşu Parkı yakınlarında iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar sopalarla birbirlerine saldırdı.

Kavgada darp sonucu yaralanan 5 kişi 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kavgaya karıştığı ileri sürülen 7 şüpheli gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 02:28 Kaynak: AA

Yeni Mahalle, Adıyaman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yıldırım, Dün Akşam Yaptığı "İstanbul'u Kazandık" Çıkışına Açıklık Getirdi Kusurlu Mal Satan Tazminat Ödeyecek Muharrem İnce'den Yerel Seçim Sonuçlarıyla İlgili İlk Değerlendirme Geldi Son Dakika! AK Parti'nin İstanbul Adayı Binali Yıldırım: İmamoğlu 25 Bin Oy Önde
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 14:46:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Kavga: 5 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]