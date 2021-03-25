Adıyaman'da kavga: 5 yaralı - Son Dakika

ADIYAMAN'da, iki grup arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

Kavga, akşam saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde karşılaşan husumetli iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine tekme- tokat ve taşlarla saldırdı. İhbar üzerine gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada yaralanan 5 kişi çağrılan ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.