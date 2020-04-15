Adıyaman'da kavga eden gruba sosyal mesafe ihlalinden para cezası - Son Dakika

Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iki ayrı kavgaya karışan 10 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası uygulandı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Yeşilyurt Polis Merkezi Amirliği, gelen kavga ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Yeşilyurt Mahallesi'nde iki ayrı kasten yaralama olayında kavgaya karışan toplam 10 kişiye Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca sosyal mesafe kuralına riayet etmedikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira para cezası uyguladı.