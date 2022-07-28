HAFİF TİCARİ ARAÇLAR ÇARPIŞTI 2 YARALI - Son Dakika
Üye Girişi

HAFİF TİCARİ ARAÇLAR ÇARPIŞTI 2 YARALI

28.07.2022 12:55

ADIYAMAN'da, kavşakta iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

ADIYAMAN'da, kavşakta iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Büyük Kavaklı köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 02 KH 716 plakalı hafif ticari araç ile Rıza Aksoy'un kullandığı 02 AB 5840 plakalı hafif ticari araç kavşakta bilinmeyen nedenle çarpıştı. Kazada; sürücülerden Rıza Aksoy ile yanında bulunan Ayşe Aksoy yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla gelen ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

YORUMLAR
500
Toplu taşıma araçları denetlendi Toplu taşıma araçları denetlendi
Kaynak: DHA

Rıza Aksoy, Adıyaman, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HAFİF TİCARİ ARAÇLAR ÇARPIŞTI 2 YARALI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:51 Türk-İş üyeleri, Nakliyat-İş üyesi işçilerinin bıraktığı siyah çelenk sonrası el hareketi yapıp küfretti
14:26 Milli voleybolcu Saliha Şahin, Zehra Güneş ile kıyaslanıyor
14:22 Samsunlu genç feci halde bulundu! Anten kablosu ile kendini asmış
14:22 Herkesin merak ettiği o soru Merkez Bankası Başkanı'na soruldu: Herkes faiz artırırken biz neden indiriyoruz?
14:16 Antalya'da şortunu çıkartıp süs havuzuna giren genç kız polisi alarma geçirdi
13:51 Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın uzun namlulu silahlı kişilerle yürüdüğü video gündeme oturdu
13:49 "Dünyayla Benim Aramda" dizisinin fragmanı yayınlandı! Başrol oyuncuları Demet Özdemir ve Buğra Gülsoy'un öpüşme sahneleri dikkat çekti
13:38 Onlarca ineğin ördekten korkup kaçması görenleri gülümsetti
13:34 Torino'nun teknik direktörü Ivan Juric ile sportif direktör Davide Vagnati kampta kavga etti
13:28 Patates ektikleri tarlada şaşkına çeviren meyve! Ziraat mühendisi zehir uyarısı yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2022 15:14:44. #1.13#
SON DAKİKA: HAFİF TİCARİ ARAÇLAR ÇARPIŞTI 2 YARALI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement