"Enflasyonu düşürmek için herkes faiz artırırken biz neden indiriyoruz?"

Kaza, öğle saatlerinde Büyük Kavaklı köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 02 KH 716 plakalı hafif ticari araç ile Rıza Aksoy 'un kullandığı 02 AB 5840 plakalı hafif ticari araç kavşakta bilinmeyen nedenle çarpıştı. Kazada; sürücülerden Rıza Aksoy ile yanında bulunan Ayşe Aksoy yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla gelen ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Rıza Aksoy, Adıyaman, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › HAFİF TİCARİ ARAÇLAR ÇARPIŞTI 2 YARALI - Son Dakika

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