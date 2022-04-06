Adıyaman'da kaya mezarları ve yerleşim yeri tespit edildi - Son Dakika
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Adıyaman'da kaya mezarları ve yerleşim yeri tespit edildi

06.04.2022 12:23
Adıyaman'da kaya mezarları ve yerleşim yeri tespit edildi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kaya mezarları ve yerleşim yeri tespit edildi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kaya mezarları ve yerleşim yeri tespit edildi.

Tütenocak köyünde bir ihbarı değerlendiren Müze Müdürlüğü ekipleri, dağlık alanda Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen yerleşim yeri ile Roma döneminden kaldığı ifade edilen kaya mezarlarını belirledi.

Alanda ayrıca mimari kalıntılar, çok sayıda çatı kiremiti bulundu.

Ekipler, alanın tescile sunulması ve koruma altına alınması için çalışma başlattı.

Adıyaman'da kaya mezarları ve yerleşim yeri tespit edildi
Adıyaman'da kaya mezarları ve yerleşim yeri tespit edildi

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Adıyaman, Bizans, Roma, Müze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adıyaman'da kaya mezarları ve yerleşim yeri tespit edildi - Son Dakika


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