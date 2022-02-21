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Adıyaman'da kayalıklarda mahsur kalan kişiyi AFAD ekipleri kurtardı - Son Dakika

Adıyaman'da kayalıklarda mahsur kalan kişiyi AFAD ekipleri kurtardı

21.02.2022 20:34
Adıyaman'da kayalıklarda mahsur kalan kişiyi AFAD ekipleri kurtardı

Adıyaman'da kayalıklarda mahsur kalan kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Adıyaman'da kayalıklarda mahsur kalan kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Ramazan Karaca (59), merkeze bağlı Çemberlitaş köyü yakınlarında yürüdüğü esnada dengesini kaybederek kayalıklara yuvarlandı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen AFAD ekipleri, halat yardımıyla Karaca'yı bulunduğu yerden kurtardı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Karaca'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Adıyaman'da kayalıklarda mahsur kalan kişiyi AFAD ekipleri kurtardı
Adıyaman'da kayalıklarda mahsur kalan kişiyi AFAD ekipleri kurtardı

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Ramazan Karaca, Adıyaman, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adıyaman'da kayalıklarda mahsur kalan kişiyi AFAD ekipleri kurtardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adıyaman'da kayalıklarda mahsur kalan kişiyi AFAD ekipleri kurtardı - Son Dakika
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