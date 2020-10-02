Adıyaman'da kayalıklardan düşen kişi yaralandı - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Cendere Köprüsü'nde üç arkadaşı ile piknik yapmaya giden Halit Peküzün (24), tırmandığı kayalıklardan dengesini kaybederek düştü.

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