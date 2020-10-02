Adıyaman'da kayalıklardan düşen kişi yaralandı - Son Dakika

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde piknik yapmaya giden genç kayalıklardan düşerek ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Cendere Köprüsü'nde üç arkadaşı ile piknik yapmaya giden Halit Peküzün (24), tırmandığı kayalıklardan dengesini kaybederek düştü.
112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 11:53 - Kaynak: AA
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