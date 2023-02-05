ADIYAMAN'DA KAYAN OTOMOBİL, KALDIRIMDA YÜRÜYENLERE ÇARPTI; 5 YARALI - Son Dakika
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ADIYAMAN'DA KAYAN OTOMOBİL, KALDIRIMDA YÜRÜYENLERE ÇARPTI; 5 YARALI

05.02.2023 17:06

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, kaldırımda yürüyenlere çarptı.

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, kaldırımda yürüyenlere çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Erdemoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Muhittin Meşe yönetimindeki 27 AFU 64 plakalı otomobil, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyenlere çarptı. Kazada Fatma Küpeli, Kübra Turan, Ahmet Çakmak, Ahmet Çiçek ve Ahmet Ünal yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerince Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: DHA
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Adıyaman'da kayan otomobil, kaldırımda yürüyenlere çarptı; 5 yaralı Adıyaman'da kayan otomobil, kaldırımda yürüyenlere çarptı; 5 yaralı

Besni, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ADIYAMAN'DA KAYAN OTOMOBİL, KALDIRIMDA YÜRÜYENLERE ÇARPTI; 5 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: ADIYAMAN'DA KAYAN OTOMOBİL, KALDIRIMDA YÜRÜYENLERE ÇARPTI; 5 YARALI - Son Dakika
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