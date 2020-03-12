Adıyaman'da kaybolan engelli kişi aranıyor - Son Dakika
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Adıyaman'da kaybolan engelli kişi aranıyor

6 saat önce

Adıyaman'da iki gündür haber alınamayan zihinsel engelli kişi için arama çalışması başlatıldı.

Adıyaman'da kaybolan engelli kişi aranıyor, System.String[]

Adıyaman'da iki gündür haber alınamayan zihinsel engelli kişi için arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Akhisar köyündeki evinden önceki gün çıkan Taceddin Taşdak (32) bir daha eve dönmedi.

Kendi imkanlarıyla yaptıkları aramada bir sonuca ulaşamayan ailenin durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirmesi üzerine arama çalışması başlatıldı.

Ekiplerin Göksu Çayı yakınlarında yaptığı arama çalışmalarına "Dava" adlı jandarma dedektör köpeği de katıldı.

Jandarma ekipleri drone ile de bölgede havadan tarama yaptı.

Jandarma, Adıyaman, Akhisar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 04:28 Kaynak: AA
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