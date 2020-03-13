Adıyaman'da, kayıp engelliyi arama çalışmalarında 3'üncü gün - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman'da, kayıp engelliyi arama çalışmalarında 3'üncü gün - Son Dakika

Adıyaman'da, kayıp engelliyi arama çalışmalarında 3'üncü gün

6 saat önce

ADIYAMAN'da, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu, konuşma engelli Taceddin Taşdak'ı (32) arama çalışmaları, 3'üncü günde de sürdürüldü.

Adıyaman'da, kayıp engelliyi arama çalışmalarında 3'üncü gün, System.String[]

ADIYAMAN'da, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu, konuşma engelli Taceddin Taşdak'ı (32) arama çalışmaları, 3'üncü günde de sürdürüldü. Dalgıç polisler, Göksu Çayı'nda arama yaptı. Merkeze bağlı Akhisar köyündeki evinden 3 gün önce ayrılan, konuşma engelli Taceddin Taşdak'tan haber alamayan yakınları, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Son olarak Göksu Çayı yakınlarında görüldüğü belirtilen Taşdak'ın bulunması için jandarma ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Karadan ekiplerin yürüttüğü çalışmaların yanı sıra dalgıç polisler de Göksu Çayı'nda Taceddin Taşdak'ı aradı.


Göksu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 03:30 Kaynak: DHA
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