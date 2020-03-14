Adıyaman'da, kayıp engelliyi arama çalışmalarında 4'üncü gün - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman'da, kayıp engelliyi arama çalışmalarında 4'üncü gün - Son Dakika

Adıyaman'da, kayıp engelliyi arama çalışmalarında 4'üncü gün

6 saat önce

ADIYAMAN'da, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu, konuşma engelli Taceddin Taşdak'ı (32) arama çalışmaları, 4'üncü günde de sürdü.

Adıyaman'da, kayıp engelliyi arama çalışmalarında 4'üncü gün, System.String[]

ADIYAMAN'da, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu, konuşma engelli Taceddin Taşdak'ı (32) arama çalışmaları, 4'üncü günde de sürdü. Dalgıç polisler, Göksu Çayı'nda arama yaptı.

Merkeze bağlı Akhisar köyündeki 4 gün önce evinden ayrılan, konuşma engelli Taceddin Taşdak'tan haber alınamayan yakınları, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından köyün çevresinde arama başlatıldı. Görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda Taceddin Taşdak'ın son olarak Göksu Çayı yakınlarında görüldüğü bilgisi üzerine dalgıç polisler tarafından suda da arama çalışması başlatıldı.Şu ana kadar Taceddin Taşdak'a ait herhangi bir ize rastlanmazken, arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.


Akhisar, Göksu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 10:52 Kaynak: DHA
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