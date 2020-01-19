Adıyaman'da kayıp kişinin cesedi nehirde bulundu - Son Dakika

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Adıyaman'da kayıp kişinin cesedi nehirde bulundu
6 saat önce
Adıyaman'da kaybolan kişinin cesedi Fırat Nehri'nde balıkçılar tarafından bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 02:02 Kaynak: AA
Adıyaman'da kaybolan kişinin cesedi Fırat Nehri'nde balıkçılar tarafından bulundu.
Besni ilçesine bağlı Örenli köyü yakınlarındaki Fırat Nehri'nde balıkçılar, suda bir ceset olduğunu gördü.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, sudan çıkardıkları cesedin kent merkezindeki evinden ayrılan ve 30 Aralık 2019'dan bu yana haber alınamayan Hacı Beke'ye (57) ait olduğunu belirledi.
Beke'nin cesedi, otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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