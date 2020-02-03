Adıyaman'da kaynar süt kazanına düşen çocuk ağır yaralandı - Son Dakika

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Adıyaman'da kaynar süt kazanına düşen çocuk ağır yaralandı
6 saat önce
Adıyaman'da kaynayan sütün bulunduğu kazana düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 05:02 Kaynak: AA
Adıyaman'da kaynayan sütün bulunduğu kazana düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Atakent köyünde oturan Akyüz ailesinin küçük çocuğu Mustafa Akyüz (2), evlerinin bahçesinde kaynayan sütün bulunduğu kazana düştü.
Vücudunda ağır yanıklar oluşan çocuk, ailesinin durumu bildirmesi üzerine 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Akyüz'ün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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