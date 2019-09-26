Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Adıyaman'da kaza: 1 ölü, 2 yaralı

1 saat önce

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da kaza: 1 ölü, 2 yaralı, System.String[]

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Gölbaşı- Adıyaman karayolunun 10'ncu kilometresinde meydana geldi. Ali Ekber Emeröz yönetimindeki 44AU 005 plakalı hafif ticari araç ile Mustafa Türkmen (50) idaresindeki 08 AR 287 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü ile otomobildeki Güldane Türkmen yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralılardan Güldane Türkmen, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Türkmen'in cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna konuldu.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 12:41 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Psikolojisi bozulan ağabey, kardeşinin 3 ay önce boğularak öldüğü yerde kayboldu
Su kanalına düşen otomobildeki yaralı, ekiplerin bir saat süren çabası sonucu kurtarıldı 3 ayrı hırsızlıktan yakalanan kadınlar adliyeye götürülürken kahkaha attı Polis tarafından aranan 14 zanlı dumansız araç uygulamasında yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.9.2019 01:54:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da kaza: 1 ölü, 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]