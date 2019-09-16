Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da kaza: 2 Yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Adıyaman'da kaza: 2 Yaralı

1 saat önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da kaza: 2 Yaralı, System.String[]

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.


Kaza, Kahta- Diyarbakır Karayolunun 8'inci kilometresinde meydana geldi. Hamza Başaran yönetimindeki 02 EE 940 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi. Kazada otomobilde bulunan sürücü Hamza Başaran ve Kıymet Başaran yaralandı. Kazayı gören diğer vatandaşlar 112'ye haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara yaptığı ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.


Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ADIYAMAN

Diyarbakır, Adıyaman, Kahta, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 12:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Köpeği ezmemek için manevra yapınca takla attı! O anlar saniye saniye kaydedildi
Beğendiği aracı kontrol eden vatandaş, bir anda yola savruldu HDP önündeki eyleme katılan aileyi tehdit eden şüpheli tutuklandı HDP önündeki eylemde gerginlik! Eline aldığı cisimle binaya saldırmaya çalıştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 13:48:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da kaza: 2 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]