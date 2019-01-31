Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Kaza: 3 Aylık Hüseyin Bebek ile 8 Kişi Yaralı

Adıyaman'da Kaza: 3 Aylık Hüseyin Bebek ile 8 Kişi Yaralı

54 dakika önce

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobil, kafa kafaya çarpıştı.

Adıyaman'da Kaza: 3 Aylık Hüseyin Bebek ile 8 Kişi Yaralı, System.String[]
ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada aralarında 3 aylık Hüseyin Avşar ile çocukların da bulunduğu, 2'si ağır 9 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra, ilçeye bağlı Kutluca köyü yakınlarında meydana geldi. Murat Demirkıran yönetimindeki 27 ABR 638 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Yavuz Selim Avşar'ın (26) kullandığı plakası öğrenilmeyen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile hurdaya dönen araçlardaki Çiğdem Demirkıran (27), Muhammed Enes Demirkıran (5), Talha Demirkıran (3), Tuncay Avşar (25), Ömer Avşar (22), Nazlı Avşar (20) ve 3 aylık Hüseyin Avşar yaralandı. Kaza ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, 9 yaralıyı ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Nazlı Avşar ile Talha Demirkıran, hayati tehlikeleri olduğu gerekçesiyle Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. - Adıyaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 06:28 Kaynak: DHA

Besni, Adıyaman, Güncel
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