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Adıyaman'da kaza: 6 yaralı

6 saat önce

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Adıyaman'da kaza: 6 yaralı, System.String[]

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Kahta- Adıyaman karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi.

Sanayi Sitesi yakınlarında Mehmet Özer yönetimindeki 63 ZK 997 plakalı otomobil ile Mustafa Olur yönetimindeki 34 ZK 997 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan Fatma Türkan, Zeki Türkan, Şerif Türkan, Kadriye Türkan, Zeynep Özer ve Feride Özer yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Adıyaman, Kahta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 05:16 Kaynak: DHA
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