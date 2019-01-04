Adıyaman'da Kazada Ölen Üniversiteli Genç Kız Kuşadası'nda Toprağa Verildi

Adıyaman'da, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Elif Dağdelen, annesi Sevkinaz Dağdelen'in yaşadığı Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi.

Adıyaman'da, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Elif Dağdelen, annesi Sevkinaz Dağdelen'in yaşadığı Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi. Dağdelen için kazılan üç mezar yerinden de kaya çıkması nedeniyle cenaze 3 saat gecikmeli defnedilebildi.



Adıyaman Üniversitesi Arapça Öğretmenliği bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Elif Dağdelen ile Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu 1'inci sınıf öğrencisi Emine Şevval Aytemir'e, geçen 2 Ocak akşamı, Altınşehir Mahallesi'nde, yolun karşısına geçmek isterken M.D.'nin kullandığı 02 LE 251 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan 2 öğrenci yaralandı. İki öğrenci, çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine gelen ambulansla, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan 2 öğrenciden Elif Dağdelen doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.



BABA OCAĞI ÖNÜNDE NAMAZ KILINIP, HELALLİK ALINDI



Dağdelen'in otopsinin ardından ailesine teslim edilen cenazesi, memleketi olan Aydın'a getirildi. Dağdelen'in cenazesi ilk olarak, yılardır eşinden ayrı yaşayan babası

Mustafa Dağdelen'in Söke ilçesine bağlı Atburgazı Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi. Cenaze evin önüne geldiğinde gözyaşları sel oldu. Burada tabutun üzerine duvak serilip, helallik alındı. Ardından burada öğle vakti beklenmeden cenaze namazı kılındı. Daha sonra genç kızın cenazesi, annesi Sevkinaz Dağdelen'in yaşadığı Kuşadası ilçesine bağlı Davutlar Mahallesi'ne götürüldü.



ÜÇ MEZAR KAZILDI



Anne Sevkinaz Dağdelen'in isteği üzerine genç kızın cenazesi, burada evlerinin yakınında bulunan İslamşanlı Mezarlığı'na getirildi. Ancak, burada beklenmedik bir durumla karşılaşıldı. Kuşadası Belediyesi görevlileri tarafından kazılan iki mezar yerinde de kayaya rastlanması üzerine Dağdelen'in cenaze aracında bekletilen naaşının, İslamşanlı Camisi'ne götürülmesine karar verildi. Bu arada üçüncü bir mezar yeri kazılmaya başlandı. Ancak bu mezar yerinde de kayalara rastlandı. Bunun üzerine hilti ile kaya parçalanarak mezarın kazılmasına devam edildi. 6 belediye görevlisinin 3 saatlik çabası sonucunda mezar hazırlandı. İkinci kez kılınan namazın ardından Dağdelen'in cenazesi tekrar mezarlığa getirilip, gözyaşları içinde toprağa verildi. Buradaki cenaze törenine Dağdelen'in babası Mustafa Dağdelen de katıldı.



Ailesinin tek çocuğu olan ve öğretmen olma hayali kuran Elif Dağdelen'in bu yıl okulunu bitirip Kuşadası'ndaki annesinin yanına dönmeyi planlarken, hayatının baharında yaşamını yitirdiği öğrenildi. - Aydın

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