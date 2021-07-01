Kazı çalışmalarında Bizans dönemine ait mezar ve insan iskeleti bulundu - Son Dakika

Adıyaman'ın Örenli Mahallesi'nde bulunan Perre Antik Kenti sınırları içerisindeki kamulaştırılan alanda kazı çalışmaları sırasında Bizans dönemine ait yaklaşık bin yıllık mezar ve insan iskeletine rastlandı.

Kommagene Krallığı'na ev sahipliği yapan 5 önemli kentten biri olan antik kentin sınırları içerisinde yer alan Perre Antik Kenti'nde kamulaştırılan alanda kazı çalışmaları sürüyor.

Tarihi Roma Çeşmesi kuzey ve batısında kazı çalışmalarında blokal taşlar, su kanalları ve mimari yapılar ortaya çıkarıldı.

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, AA muhabirine, Örenli Mahallesi'nde 40 gün önce kazı çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Roma Çeşmesi'nin kuzey ve batısında kazı çalışmaları yaptıklarını anlatan Alkan, "Bir yerleşik alanda böyle mezar yapısına denk gelmemiz ilginç. Bu mezar yapısında iskelet ortaya çıktı. Bu İskelet yapısı sırt üzeri yatmış bir şekilde doğu-batı uzantısında uzanmıştır. İçerisinde ise bir ölü hediyesi olarak çömlek bulduk. Bu çömlekten yola çıkarak bu mezar yapısının Bizans dönemi yani bin yıllık bir mezar olduğunu görmekteyiz." dedi

Alkan kazı çalışmalarının sürdüğünü ve bu yıl Roma Çeşmesi etrafını ortaya çıkaracaklarını belirtti.