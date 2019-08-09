Adıyaman'da kedinin yılanla oyunu kamerada
1 saat önce
Adıyaman'da kedinin yılanla oyunu kameradaADIYAMAN - Adıyaman'da, sokak kedisinin yakaladığı yılan ile oyunu görenleri şaşırttı.
Adıyaman Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 10:27 Kaynak: İHA
'da kedinin yılanla oyunu kamerada
ADIYAMAN - Adıyaman'da, sokak kedisinin yakaladığı yılan ile oyunu görenleri şaşırttı. Adıyaman Merkez
Musalla Mahallesi'nde bir sokak kedisi, bahçe içerisinde bulduğu yılanı yakaladı. Patileri ile yılanı yakalayan kedi, yılanla bir süre oynadı. Sokulmaya aldırış etmeden yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılanla oyun oynayan kediyi fark eden vatandaşlar, cep telefonuyla durumu görüntüledi. Amatör kameralar tarafından kaydedilen kedinin yılanla oyununda, yılan her kaçmak istedikçe kedi yılanı hem ısırdı, hem de patilerindeki tırnaklarını batırdı. Kedi oynadığı yılanı bir süre sonra öldürdü.
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