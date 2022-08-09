'Sucuyuz' diye kendilerini tanıtıp yaşı kadını darp ettiler - Son Dakika
Üye Girişi

'Sucuyuz' diye kendilerini tanıtıp yaşı kadını darp ettiler

09.08.2022 20:07
'Sucuyuz' diye kendilerini tanıtıp yaşı kadını darp ettiler

Adıyaman'da kendilerini 'sucuyuz' diye tanıtan 2 kadın, kapısını çaldıkları yaşlı kadını cam şişeyle kafasından yaraladı.

Adıyaman'da kendilerini 'sucuyuz' diye tanıtan 2 kadın, kapısını çaldıkları yaşlı kadını cam şişeyle kafasından yaraladı.

Edinilen bilgilere göre, kimlikleri belirlenemeyen iki kadın şahıs, Mimar Sinan Mahallesi'nde tek başına ikamet eden S.K. (72) isimli kadının kapısını çalarak sucu olduklarını söyleyerek kapıyı açtırdı. Kapının açılmasıyla içeriye zorla girmek isteyen kadın şahıslarla, S.K., arasında arbede yaşandı. Her iki kadına direnen yaşlı kadın bağırarak komşulardan yardım istedi. Yaşlı kadının bağırmasından dolayı paniğe kapılan kimliği belirsiz 2 şahıs, yanında bulundurdukları cam şişe ile yaşlı kadının kafasına vurarak olay yerinden hızla kaçtı. Durum üzerine olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu. Polis ekipleri kimliği belirsiz iki kadın şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

YORUMLAR
500
Vali Çuhadar, Sarıkayalılarla bir araya geldi Vali Çuhadar, Sarıkayalılarla bir araya geldi Abdurrahman Tutdere'den Çelikhan-Adıyaman Sulama Projesi'nin Bitirilmemesine Tepki: 'Bu İktidarın Adıyaman'a Su Verecek Gücü Kalmamıştır' Abdurrahman Tutdere'den Çelikhan-Adıyaman Sulama Projesi'nin Bitirilmemesine Tepki: 'Bu İktidarın Adıyaman'a Su Verecek Gücü Kalmamıştır'
Kaynak: İHA

Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 'Sucuyuz' diye kendilerini tanıtıp yaşı kadını darp ettiler - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:53 Damattan geline 'tuzlu kahve' sürprizi: Senin de içmeni istiyorum
19:10 Tekrar edilecek KPSS için yeni karar! Sınav merkezi tercihleri güncellenebilecek
18:51 Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'a saldırıyla ilgili 4 kişi cezaevine gönderildi
18:48 Esra Ezmeci'nin programında hayretler içerisinde bırakan iddia! 1 milyon lira başlık parası istemişler
18:30 Milli voleybolcu Ebrar Karakurt imajını yeniledi! Saçlarını iyice kısalttı
19:38 Dayısı belediye başkanına saldırdı! Olayın detaylarını CHP'li vekil açıkladı
17:57 Yunanistan'da 'Abdülhamid Han' paniği! Manşetlerde bir kez daha Türkiye var
17:44 Acun Ilıcalı'nın ilk eşi güzelliğiyle dikkat çekti! Kızına çok benziyor
17:13 Yıldız futbolcu Mbappe'nin Fenerbahçe'nin eski yengesine abayı yaktığı öne sürüldü
17:08 Fenerbahçe Beko, eski oyuncusu Bjelica'yı transfer ettiğini duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2022 20:07:20. #1.13#
SON DAKİKA: 'Sucuyuz' diye kendilerini tanıtıp yaşı kadını darp ettiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Haberi Paylaş