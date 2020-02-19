Adıyaman'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Adıyaman'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

7 saat önce

Adıyaman'da hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü polis ekiplerince yakalandı.

Adıyaman'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı, System.String[]

Adıyaman'da hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü polis ekiplerince yakalandı.


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, "hırsızlık" suçundan kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Haşim A'nın kent merkezinde olduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonla hükümlüyü kent merkezinde gözaltına aldı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Haşim A. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada, hükümlünün 24 ayrı suç kaydının olduğu bildirildi.

Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 02:24 Kaynak: AA
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