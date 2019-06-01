Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da ki kırsal kalkınma yatırımlarına büyük destek
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Adıyaman'da ki kırsal kalkınma yatırımlarına büyük destek

50 dakika önce

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi kapsamında 147 projenin hibe desteğine uygun görüldüğünü kaydetti.

Adıyaman'da ki kırsal kalkınma yatırımlarına büyük destek, System.String[]
AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi kapsamında 147 projenin hibe desteğine uygun görüldüğünü kaydetti.

AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Tebliği kapsamında Adıyaman'da 155 başvuru yapıldığını, idari ve teknik değerlendirilme neticesinde 147 projenin uygun görüldüğünü söyledi.

Aydın, kabul gören projelerin hibeye esas tutarının 11 milyon 119 bin 780,26 TL olduğunu, hibe tutarının ise 5 milyon 559 bin 890,26 TL olduğunu açıkladı.

Damlama sulama 94, yağmurlama sulama 11, güneş enerjili sulama 39, yüz altı sulama 3 olmak üzere toplam 147 proje için merkezden 16, Besni'den 58, Kahta'dan 48, Samsat'tan 13, Çelikhan'dan 2, Gerger'den 4, Gölbaşı'ndan 3, Tut'tan 1 projenin kabul edildiği öğrenildi. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 12:30 Kaynak: İHA
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