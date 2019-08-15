Adıyaman'da ki üst geçit komedisi sona erdi

Adıyaman'da yapılan ve bir merdiveni iş yeri bahçesine bir merdiveni de tarlaya çıkan üst geçit komedisi sona erdi.

Adıyaman'da yapılan ve bir merdiveni iş yeri bahçesine bir merdiveni de tarlaya çıkan üst geçit komedisi sona erdi.



Adıyaman'da üniversiteli 2 kız öğrencinin hayatını kaybettiği Adıyaman-Gölbaşı Karayolunda yapılan üst geçidin merdivenlerinin tarlaya ve bir iş yerinin tel örgülü bahçesine çıkmasıyla ilgili yapılan haberlerin ardından yetkililer harekete geçti.



Konunun medyaya yansımasının ardından karayolları ekipleri daha önce olmayan, "Yapım çalışması tamamlanıncaya kadar üst geçidi kullanmak yasaktır" tabelası asarak üst geçidi kullanıma kapattı.



Ekipler daha sonra üst geçidin merdivenlerinin çıktığı, kamulaştırılan alanı kilitli taş döşeyerek iş yerinin tel örgüsünü kaldırdı. İş yerlerinin tel örgüleri kendi sınırlarına çekildi. Tarlaya çıkan merdivenin bittiği nokta ise yine kilitli parke taş ile döşendi.



Karayolları Elazığ 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri çevre düzenlemesinin tamamlanmasının ardından üst geçidin kullanıma açılacağını belirtti. - ADIYAMAN

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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