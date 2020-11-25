Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir kıraathanede oyun oynayan 23 kişiye idari para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, salgın kısıtlamaları kapsamında kapalı bir kıraathanede oyun oynandığını öğrendi.

Ekipler, iş yerine yaptıkları operasyonda 23 kişiyi oyun oynarken yakaladı.

Ekipler, Kovid-19 tedbirleri kapsamında alınan kurallara uymadıkları gerekçesiyle 23 kişiye toplamda 65 bin 700 lira idari para cezası uyguladı.