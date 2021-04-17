Adıyaman'da kısıtlamada cadde ve sokaklar boş kaldı - Son Dakika

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sessizlik hakim oldu.

Kısıtlamanın başladığı saatten itibaren kentin meydan, cadde ve sokakları boş kaldı.

Polis ve jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.

Kısıtlama kararının uygulanması için kent merkezinde polis ekipleri kırsalda da jandarma ekipleri uygulama yaptı.

İlçe merkezindeki işlek cadde ve sokaklar, polis tarafından denetlendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelgede belirtilen şartları taşıyanların ve görevli olanların sokağa çıkmasına izin verildi.