Adıyaman'da kısıtlamada silahlı kavga - Son Dakika

Adıyaman'da kısıtlamada silahlı kavga

07.03.2021 17:40
Adıyaman'da kısıtlamada silahlı kavga, System.String[]

Korona virüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamanın uygulandığı Adıyaman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya polis ekipleri müdahale etti.

Korona virüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamanın uygulandığı Adıyaman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya polis ekipleri müdahale etti.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Akif Mahallesi Sakarya Caddesi Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü yakınlarında iki grup arasında 300 TL alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Korona virüs nedeniyle riskli iller arasında yer alan kentte uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen kavga eden iki grubun olayına müdahale etmek için bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerini fark eden şahıslar ara sokaklara koşarak izlerini kaybettirmeye çalıştı. Polis ekiplerinin kovalamacası sonucu 2 şahıs yakalandı. Polis ekiplerince ekip araçlarına bindirilen şahıslar sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman'da kısıtlamada silahlı kavga
Adıyaman'da kısıtlamada silahlı kavga

Koronavirüs, Adıyaman, kavga, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da kısıtlamada silahlı kavga - Son Dakika


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